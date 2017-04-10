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10 апреля 2017
06:04  10 апреля 2017 37

В России изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением

Башня «Исеть». Екатеринбург, знак, башня исеть, небоскреб, круговое движение
Отечественные ПДД приблизят к общеевропейским стандартамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские Правила дорожного движения приблизят к общеевропейским стандартам. Одно из изменений будет касаться правила проезда круговых перекрестков; другим новшеством станет обустройство в городах зон успокоенного движения.

Как сообщает «Коммерсантъ», первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов дал поручения МВД и министерству транспорта в течение месяца проработать эти предложения.

Так, согласно изменениям, на перекрестках с круговым движением изменится приоритет: водители на перекрестке будут иметь преимущество перед тем, кто въезжает на круг (в настоящее время действует обратный принцип, за исключением случаев, когда при въезде на перекресток установлен знак «Уступи дорогу»).

«Подобная практика существует практически во всем мире, она зарекомендовала себя как наиболее эффективная для регулирования движения, поэтому логично ее применение и в России», — пояснил изданию представитель Игоря Шувалова.

Также в ПДД появится новый знак и термин «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям запретят обгоны и движение со скоростью выше 10-20 км/ч.

Наталья Володина
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