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10 апреля 2017
Главные новости 
09:49  10 апреля 2017 26

Юревич улетел в Лондон вместо допроса в следственном комитете

Юревич на ПЭТ. Челябинск, юревич михаил
Лечение Юревича (слева) продолжится в ЛондонеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский экс-губернатор не прилетит 10 апреля на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге. Бывший чиновник переехал из Израиля в Лондон на дополнительное медицинское обследование, сообщил «URA.RU» его адвокат Игорь Трунов.

«Зарубежные врачи не отпускают Михаила Валерьевича по состоянию здоровья. Медики выдали справку о необходимости дополнительных исследований у онкогематолога. По прогнозу врачей, оно займет минимум месяц. Поэтому мы будем ходатайствовать о переносе допроса», — добавил Трунов.

Михаилу Юревичу инкриминируется получение взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина. Уголовное дело составляет 700 страниц. Адвокаты намерены обжаловать постановление о возбуждении дела, так как считают его незаконным. С конца прошлого года, когда истек срок депутатской неприкосновенности Юревича, он лечился в Тель-Авиве.

Сергей Леонов
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