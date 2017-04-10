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10 апреля 2017
10:50  10 апреля 2017 0

Стало известно о жертвах пожара в Храме всех религий в Казани. ВИДЕО

Огонь повредил кровлю и чердак храмаФото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

После пожара в понедельник утром в казанском Храме всех религий в помещении обнаружено тело мужчины.

Пожар удалось потушить около семи часов утра по московскому времени 10 апреля. Спасатели заявили об обнаружении трупа, пишет агентство Nation News.

О возгорании в 4.35 по столичному времени сообщил очевидец, после чего на место выехали пожарные расчеты. Пламя охватило кровлю здания и чердак над вторым этажом. Пока общая площадь возгорания неизвестна.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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