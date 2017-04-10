В Северной Корее увековечили память Андрея Карлова

11:04 10 апреля 2017 0

В КНДР вспомнили о Карлове Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В столице Северной Кореи — городе Пхеньяне увековечили память убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова. В его честь в российского посольстве в КНДР установили мемориальную доску с барельефом и надписью «Здесь служил Родине Герой России Андрей Карлов».

Во время церемонии открытия доски гимны России и КНДР исполнил духовой оркестр Корейской народной армии. Здесь же с речью выступил нынешний посол России в стране Александр Мацегор, отметивший, что Карлов погиб на боевом посту от руки террориста, пишет RT.

Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был застрелен 19 декабря прошлого года в Анкаре. С 2001 по 2006 год он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР.