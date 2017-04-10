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10 апреля 2017
12:36  10 апреля 2017 0

В Сибири школьница умерла после укола лидокаина

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Укол вызвал сильную аллергическую реакцию у ребенкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городской больнице Омска 10-летняя девочка с почечной недостаточностью после укола лидокаина впала в кому, а затем кончалась.

Следователи полагают, что врачи нефрологического отделения детской городской больницы №3 перед уколом не проверили школьницу на наличие возможной аллергической реакции на обезболивающий препарат. В итоге утром 8 апреля ребенок умер, пишет издание «Утро.ру».

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело. Проводится тщательное расследование.

Лев Истомин
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