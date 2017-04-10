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16:03  10 апреля 2017 5

На Ямале ребенок провалился в сугроб вниз головой и застрял. Его искали несколько часов

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Ребенок упал вниз головой в сугроб и провел так несколько часовФото: depositphotos.com © URA.RU

В столице Ямала маленький мальчик застрял вниз головой в сугробе и не смог выбраться. Родителям не удалось самостоятельно найти ребенка, они обратились в полицию. Мальчика обнаружили лишь в 3 часа ночи в сугробе недалеко от дома, где он живет.

Около 11 вечера 9 апреля родители обратились в полицию Салехарда за помощью: их восьмилетний сын гулял рядом с домом и пропал.

Проживает семья недалеко от магазина «Евросмак». Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что мальчик заходит за магазин, но обратно уже не выходит. После этого полицейские обнаружили ребенка в сугробе за магазином.

«Он упал в сугроб вниз головой, самостоятельно выбраться он уже не мог», — сообщили в пресс-службе окружного Главка.

Врачи скорой помощи диагностировали у ребенка переохлаждение. Он был доставлен в городскую больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное, его здоровью ничто не угрожает.

Вячеслав Егоров
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