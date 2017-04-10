16:52 10 апреля 2017 8

Свердловчане продолжают бороться за крупнейшую военную выставку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области будет организован сбор подписей против переноса выставки Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в Подмосковье. Активисты обещают раздавать анкеты на улицах и в интернете, а по итогам акции обратиться к президенту России Владимиру Путину.

«Мы собираемся организовать сбор подписей против переноса военной выставки. В Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге будем проводить различные мероприятия и пикеты, во время которых прохожим будут раздавать анкеты для подписей. Кроме того, анкеты можно будет скачать в интернете, мы объявим адрес, куда их нужно будет возвращать», — сказал «URA.RU» нижнетагильский активист Андрей Волегов.

Он заметил, что акция будет проводиться примерно в течение месяца. За это время инициативная группа планирует собрать несколько тысяч подписей и проинформировать Владимира Путина об итогах. «Конечно же, в итоге хотим все отправить президенту страны, чтобы он принял окончательное решение», — заявил нашему агентству Волегов.

Организаторы акции планируют объявить о ее начале во время брифинга. Ожидается, что он пройдет в четверг, 13 марта, но пока активисты не определились с площадкой мероприятия. Идут переговоры с пресс-центром ТАСС, также рассматривается Ельцин Центр, но туда активисты еще не обращались. Оперативно узнать мнение представителей Ельцин Центра о проведении пресс-конференции на такую тему не удалось — телефон пресс-секретаря недоступен.

24 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о переносе Russia Arms Expo, которая с 1999 года проходила в Нижнем Тагиле, в Подмосковье. Несмотря на волну возмущения и обещания сенатора и первого главы Свердловской области Эдуарда Росселя спасти нижнетагильский международный форум, в правительстве России уже придумали замену RAE — всероссийский День танкистов. Правда, активисты и общественники считают, что выдвинутая альтернатива приведет к печальным последствиям.