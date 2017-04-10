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10 апреля 2017
07 апреля 2017
06 апреля 2017
18:07  10 апреля 2017 5

В Тюмени неизвестные подожгли фуру дальнобойщика — участника акции протеста против «Платона»

Дальнобойщики на М10. Москва, фуры, пикет, протест, дальнобойщики, платон
Фуры стоят на тюменской объездной дорогеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Тюмени, на объездной дороге, сгорела фура одного из дальнобойщиков, участвующих во всероссийской стачке. Пожар потушили силами сотрудников местного ГУ МЧС, сейчас полиция ищет поджигателя. Ранее там же четверо водителей фур были оштрафованы за длительную стоянку в неположенном месте.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре в автоприцепе, который стоит в районе деревни Плеханово на объездной дороге, поступило в 3:35 ночи, 9 апреля. На место выехали две единицы техники и семь сотрудников противопожарной службы. Потушить огонь удалось уже в 3:48, пожар повредил примерно четыре квадратных метра прицепа. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В полиции корреспонденту «URA.RU» сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «умышленное повреждение чужого имущества». Сообщение о поджоге поступило в отдел полиции №7 в час дня, 9 апреля, отметили в пресс-службе УМВД по области. Фура принадлежит неработающему жителю Екатеринбурга. Сейчас стражи порядка устанавливают личность и ведут розыск подозреваемого в поджоге.

Связаться с учредителем Ассоциации грузоперевозчиков и водителей-профессионалов Тюменской области Владимиром Ардашовым оперативно не удалось. Ранее он сообщал тюменскому порталу 72.ру, что видел подозрительного человека около грузовиков около четырех часов утра. Сейчас, по его словам, дальнобойщики усилили охрану фур.

Ранее сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех водителей фур за длительную стоянку в непредусмотренном для этого месте. Дело в том, что в Госавтоинспекцию обратились дорожники с просьбой помочь с проведением сезонных планировочных работ на объездной дороге — работникам дорожной организации мешают стоящие по обочинам грузовики. Автоинспекторы отмечают, что долгая стоянка на обочине дорог вне населенных пунктов опасна и для самих дальнобойщиков: на трассах проезжающие мимо автомобили увеличивают скорость и могут наехать на припаркованные фуры.

Около 70 грузовиков с 27 марта стоят на Тюменской объездной дороге в знак протеста против системы дорожных сборов «Платон». В стачке, по информации агентства, участвуют частные перевозчики — крупные компании и организации, занимающиеся грузоперевозками, акцию проигнорировали и продолжают работу в обычном режиме.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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