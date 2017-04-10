Мэрия Екатеринбурга отменит в 2017 году 15 маршрутов общественного транспорта

18:36 10 апреля 2017 1

Власти Екатеринбурга не станут продлевать истекшие контракты с перевозчиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб внес изменение в документ о внедрении новой транспортной схемы в уральской столице в связи с тем, что реализация скандального проекта перенеслась на 2019 год. Несмотря на это, в текущем году екатеринбуржцы все же лишатся 15 маршрутов.

Как сообщили «URA.RU» в горадминистрации, в предыдущем варианте документа первый этап (внедрение транспортной схемы) был запланирован на 2017 год, а второй (доработка) — на последующие два года.

Согласно новой редакции постановления, проведение первого этапа, который будет включать в себя выделение полос для общественного транспорта и строительство остановок, запланировано на 2017—2018 годы. Второй этап — процесс внедрения схемы — будет реализован до 1 июля 2019 года.

В постановлении также приводится перечень маршрутов, которые власти хотят отменить. 15 из них прекратят работу уже в этом году.

«Вместо отмененных маршрутов будут введены другие. Что касается 15 маршрутов по текущему году, то у них заканчивается срок действия договора и планируется от них отказаться, так как происходит значительное дублирование. На многих улицах есть другой транспорт, который будет альтернативой», — заявил зампредседателя комитета по транспорту Екатеринбурга Сергей Яскевич.

Уточнить, какие именно маршруты отменят в этом году, узнать не удалось. Как пояснил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, постановление, подписанное Якобом, будет опубликовано только во вторник, 11 апреля.