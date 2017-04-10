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10 апреля 2017
18:33  10 апреля 2017 7

Иванка Трамп заставила отца разбомбить авиабазу в Сирии

Иванка Трамп имеет большое влияние в администрации президента СШАФото: Тwitter Иванки Трамп
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заставила отца нанести ракетный удар по Сирии. Об этом рассказали источники британского издания The Independent.

Иванка решила надавить на Трампа, увидев фотографии трупов людей, которые якобы погибли от химической атаки правительства Башара Асада, пишет «Национальная служба новостей». Иванка буквально уговорила Дональда выпустить ракеты.

Издание опубликовало документ, отправленный британским послом в Вашингтоне Ким Дарроком премьер-министру Терезе Мэй. В документе в частности сообщалось, что президента США Дональда Трампа «глубоко потрясли» новости о применении химоружия в Сирии. Посол также отметил, что влияние дочери Трампа в Овальном кабинете оказалось весьма велико. Во многом из-за этого реакция Трампа на события в Сирии была «сильнее, чем ожидалось», пишет «Федеральное агентство новостей».

После того, как американские авианосцы выпустили почти шестьдесят ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе, Иванка Трамп написала в своем микроблоге, что гордится своим отцом и его решением об атаке Сирии, добавляет информагентство Nation News.

7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск в Сирии. В результате ударов погибли пять военных и девять мирных жителей, пострадали 13 женщин и детей.

Нина Калинина
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