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10 апреля 2017
19:01  10 апреля 2017 3

Максакова отметила день рождения убитого мужа на кладбище. ФОТО

Мария Максакова (в центре) пришла на кладбище вместе с годовалым сыномФото: Facebook Марии Максаковой
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Оперная певица Мария Максакова провела понедельник, 10 апреля, на кладбище в Киеве вместе со своим годовалым сыном. Сегодня ее убитому мужу, бывшему депутату Госдумы РФ Денису Вороненкову, должно было исполниться 46 лет.

39-летняя беременная оперная певица опубликовала в Facebook фотографии украшенной цветами могилы Вороненкова и подписала снимки: «С днем рождения, любимый».

После гибели мужа Максаковой не раз предлагали вернуться в Россию, однако певица до сих пор находится в Киеве, пишет издание «Ридус».

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, возле отеля «Премьер-палас». Вместе с супругой он сбежал на Украину от уголовного преследования. В России Вороненкова подозревали в крупном мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.

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Фото: Facebook Марии Вороненковой

Нина Калинина
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