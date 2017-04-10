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Главные новости ЯНАО
19:10  10 апреля 2017 2

На Ямале по подозрению в экстремизме задержаны 20 человек

Клипарт. ЯНАО , омон, полиция, арест, задержание, захват, повязали, скрутили
ОМОН с полицией и ФСБ задержали 20 человек по подозрению в экстремизмеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ноябрьске сотрудники отряда особого назначения «Север» отдела Росгвардии по Ямалу совместно с оперативниками ФСБ и МВД задержали 20 человек по подозрению в экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба ямальского отдела Росгвардии.

У задержанных были изъяты разного рода религиозная литература радикального толка и электронные носители информации.

Еще 17 человек были задержаны за нарушение миграционного законодательства РФ. Все задержанные доставлены в городской отдел полиции Ноябрьска.

Вячеслав Егоров
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