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10 апреля 2017
19:42  10 апреля 2017 2

После протеста дальнобойщиков Роскомнадзор блокирует американское приложение-рацию

Дальнобойщики на М10. Москва, фуры, дальнобойщики
Дальнобойщиков лишают приложения, с помощью которого они организовали протестФото: Владимир Андреев © URA.RU
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По требованию Роскомнадзора в России заблокируют бесплатное приложение-рацию Zello. Операторы сотовой связи обязаны в течение суток ограничить доступ к этому приложению.

Американская Zello Inc. не предоставила Роскомнадзору необходимую для работы на территории России информацию для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщает РБК.

Как отметил представитель надзорного органа Вадим Ампелонский, компания по имиджевым соображениям отказалась предоставлять информацию. При этом сервисы Zello активно использовались для организации несанкционированных протестных действий среди дальнобойщиков.

Zello — бесплатное приложение для устройств, работающих на операционных системах Android, BlackBerry и iOS, которое позволяет передавать голосовые сообщения по аналогии с рацией.

Нина Калинина
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