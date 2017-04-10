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10 апреля 2017
19:58  10 апреля 2017 0

Украинцы едут в Россию за гражданством

Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Украинцы получают российский паспорт, чтобы беспрепятственно устроиться на работуФото: Александр Константинов © URA.RU

Многие рабочие места в России теперь занимают граждане ЕАЭС, которым не нужно получать специальных разрешений. При этом количество мигрантов из Турции, Молдавии, Сербии, Вьетнама и Китая постоянно сокращается.

В 2016 году количество выданных иностранцам патентов уменьшилось на 16% по сравнению с предыдущим годом и составило 1 510 378 (в 2015 году — 1 788 201). Такие данные RT предоставили в МВД. В прошлом году больше всего патентов получили граждане Узбекистана —925 948 человек (в 2015 году — 930 100), на втором месте рабочие из Таджикистана — 433 137 человек (в 2015 году — 461291). На третьем— граждане Украины. Разрешение оформили 171 237 человек, что на 20% меньше, чем в 2015 году (213 662).

Юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак полагает, что этот показатель упал из-за того, что украинцы предпочитают сразу получать российское гражданство. «Поток людей из Донецкой и Луганской областей был велик в 2014—2015 годах. Сейчас в Россию едут со всей территории Украины, в том числе и с её западной части», — отметил Козак.

Согласно данным МВД, в 2016 году более 100 тыс. украинцев стали обладателями российских паспортов. Это на 49% больше, чем в 2015 году.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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