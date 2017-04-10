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10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:15  10 апреля 2017 0

В Екатеринбурге горит завод гражданской авиации

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, беспилотник, уральский завод гражданской авиации, узга
На режимном объекте выпускают беспилотники для армииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в понедельник, 10 апреля, загорелось одно из зданий Завода гражданской авиации на улице Белинского, 262.

По данным источника «URA.RU» в правоохранительных органах, горит кровля здания. Пожару присвоен повышенный номер.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области агентству уточнили, что по предварительным данным площадь пожара составляет 500 квадратных метров, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — сказал собеседник „URA.RU“. — Данных о пострадавших пока не было».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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