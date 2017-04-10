20:52 10 апреля 2017 0

Скауты пойдут во главе колонны с барабанщиками Фото: Екатеринбургкая епархия

Дьякон Андрей Кураев критически отозвался о программе крестного хода в Екатеринбурге, который намечен на 16 апреля. Он считает, что шоу отвлекает верующих от веры.

Богослов Андрей Кураев недоволен тем, что в пасхальном крестном ходе на Урале примут участие юные барабанщики. Он разместил на своей странице в «Живом журнале» программу крестного хода, сопроводив ее заголовком: «„Христос воскресе!“ уже не в тренде».

Читатели и сторонники Кураева в своих комментариях поддержали его недовольство и поизгалялись на тему того, что крестный ход в Екатеринбурге превращается в первомайскую демонстрацию.

«URA.RU» удалось дозвониться до Андрея Кураева.

«Мне не нравится, что главным в пасхальном крестном ходе избирается что-то иное, а не исповедование пасхальной веры. Впрочем, пусть ходят. Посмотрите, что происходит в великую субботу в Храме Господнем в Иерусалиме. Сколько там этих барабанщиков», — сказал Андрей Кураев.

Согласно программе, опубликованной на сайте екатеринбургской епархии, крестный ход пройдет 16 апреля под девизом «Верим. Действуем».

Колонна общегородского крестного хода пройдет маршрутом от Свято-Тро­ицк­ого собора до Храма на Крови. Пасхальн­­ый крестный ход возг­л­авит организованная­ ­детская колонна, эк­ипированная в красные­ п­асхальные курточки­ с ­символикой детско­го православного дви­жения­ «Верим. Действ­уем», в ее составе — ­отряды барабанщиков.

В детс­кой колонне вм­есте с екатеринбургск­ой дружиной Братства ­Православных следопыт­ов пройдут юные казаки, патриотические отр­яды приходов екатерин­бургских храмов, суво­ровцы, кадеты и вос­п­итанники Свято-Симеоновской православной гимназии. Кроме того, на крестный ход ожидаются гости — палестинские скауты.