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11 апреля 2017
10 апреля 2017
00:10  11 апреля 2017 0

Неизвестный открыл стрельбу в калифорнийской школе. Есть жертвы и раненые

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, оружие
Неизвестный открыл стрельбу в школе и покончил с собойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стрельба произошла в понедельник, 10 апреля, в начальной школе в городе Сан-Бернардино штата Калифорния, есть погибшие и пострадавшие.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Известно, что ранения получили не менее четырех человек, пишет «Интерфакс». Неизвестный, открывший стрельбу, покончил жизнь самоубийством

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение, два человека погибли.

В декабре 2015 года Сан-Бернардино уже пережил стрельбу. Тогда погибли 14 человек, 21 человек получил ранения. Преступление, как выяснилось впоследствии, было совершено семейной парой — Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик напали на людей и спустя несколько часов были убиты в перестрелке с полицией, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Марина Мотылева
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