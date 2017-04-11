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11 апреля 2017
07:59  11 апреля 2017 1

Все идет к войне: КНДР обещала жестко ответить на действия США

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
В Северной Корее назвали оправданными ракетную и ядерную программыФото: Petersnoopy/Flickr

Северная Корея готова применить решительные ответные меры в случае повторения акта агрессии и провокации со стороны США. Об этом власти КНДР официально уведомили американцев.

«КНДР готова отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США, — приводит „Интерфакс“ заявление МИД Северной Кореи — Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя».

Глава МИД также уточнил, что сама идея американцев направить военных к берегам Корейского полуострова безумна, добавляет агентство Nation News. В Пхеньяне также подчеркнули, что исходящая от США угроза подтвердила оправданность северокорейской ядерной и ракетной программ.

Ранее стало известно, что ударная группа кораблей ВМС США идет к Корейскому полуострову.

Татьяна Трушина
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