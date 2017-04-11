09:37 11 апреля 2017 0

Максим Решетников пока не смог ничем порадовать дольщиков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Протестующие дольщики «Первого Пермского микрорайона» пробились на встречу с врио губернатора Максимом Решетниковым. Однако, как рассказали «URA.RU» участники разговора, люди остались разочарованы знакомством с главой региона.

Накануне в понедельник, 10 апреля, дольщики недостроенного «Первого Пермского микрорайона» были приглашены на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Максимом Решетниковым. О беседе лично с главой региона дольщики просили еще в феврале, а затем писали жалобы в его аккаунте в Instagram.

Вечером в администрацию губернатора пришли 14 дольщиков, встреча продлилась больше часа. Координатор их инициативной группы Наталья Трушникова рассказала «URA.RU», что Решетников сел с пермяками за один стол, однако не стал спрашивать их мнения о вариантах решения проблемы недостроенных домов. Вместо этого врио губернатора обозначил уже озвученные ранее варианты: либо дольщики создают жилищно-строительный кооператив и достраивают дома за свой счет (минимум 11 тысяч рублей за квадратный метр), либо недострои продадут с торгов, а вырученные деньги будут разделены между дольщиками. При этом строительство получится «разморозить» точно не раньше осени этого года.

«Все вышли в шоке — такого никто не ожидал. Какой смысл был добиваться встречи с Решетниковым, чтобы услышать то, что нам предлагали еще полтора года назад? Где люди, которые платят ипотеку и использовали материнский капитал, возьмут дополнительные деньги? Причем 11 тысяч рублей за метр — это минимум. Сам Решетников не дает гарантий, что сумма не вырастет в процессе строительства», — говорит Наталья Трушникова, которая считает, что для решения проблемы следует привлечь инвестора.

Собеседница отметила, что Решетников до сих пор не выезжал на строительную площадку и не может объективно оценить «масштаба бедствия». «У него нет понимания, о чем идет речь. Нам в очередной раз была предложена сухая бесчеловечная схема», — резюмирует дольщица.

Другой участник встречи сообщил «URA.RU», что в ходе беседы Максиму Решетникову все же удалось «снять» негатив, однако дольщики действительно остались раздосадованы происходящим.

Дольщики «Первого Пермского микрорайона» на сегодняшний день являются одной из наиболее активных протестующих групп в Прикамье. Масштабный проект строительства жилья в селе Лобаново в свое время презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов. Семьи, в том числе многодетные, сегодня вынуждены снимать жилье при наличии кредитов и ипотеки.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что министерство строительства и ЖКХ ищет инвестора для достройки «Первого Пермского микрорайона. Первоначальный же застройщик в ближайшее время может быть признан банкротом.