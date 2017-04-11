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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:34  11 апреля 2017 34

Опубликован список маршрутов, которые отменят в Екатеринбурге. Город ждет коллапс

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, кондуктор, автобус, общественный транспорт
Екатеринбургу стоит попрощаться с огромным количеством маршрутов городского транспортаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга опубликовала список маршрутов общественного транспорта, которые исчезнут в ближайшие два года. Город в общей сложности лишится свыше сотни автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов.

С июля этого года исчезнет 15 автобусных маршрутов. В их числе востребованные №063 (Белая башня —УрФУ), №070 «Парк Хаус — Академический», № 034 «Уралобувь — СТЦ МЕГА», № 010 «Синие камни — НПЦ «Онкология», № 04 «КОР — Новомосковский рынок» и другие. К 2019 году городские власти планируют ликвидировать еще несколько десятков маршрутов.

Трамваи и троллейбусы тоже пострадают. Пропадет трамвай № 1 «Вторчермет — ВИЗ», № 22 «Машиностроителей — УГТУ-УПИ — Машиностроителей», № 34 «40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — пл. Коммунаров». Не будет троллейбусов № 6 «Химмаш — Академическая», № 12 «Коммунистическая — Академическая», № 19 «Академическая — ТЮЗ — Железнодорожный вокзал — Академическая». И это только несколько примеров.

Вместо части маршрутов, по заверениям чиновников, будут введены другие. Муниципальные власти уверены, что у исчезающего транспорта и без того много дублеров.

«URA.RU» публикует весь перечень маршрутов, которые будут отменены.

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Фото: администрация Екатеринбурга

Марк Бородин
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