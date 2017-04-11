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11 апреля 2017
13:48  11 апреля 2017 1

Сын Трампа подтвердил, что его сестра повлияла на решение об ударе по Сирии

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дочь помогает Трампу заниматься внешней политикойФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что его сестра Иванка оказала влияние на решение отца о нанесении ракетного удара по базе правительственных войск Сирии.

Эрик Трамп добавил, что Иванка была буквально убита горем, когда увидела фото жертв химической атаки в стране, после чего говорила с президентом, заявив, что отец будет действовать в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, пишет агентство Nation News.

Иванка Трамп с ликованием отреагировала на атаку эсминцев США на провинцию Хомс, отметив, что гордится своим отцом.

Лев Истомин
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