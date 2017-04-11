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11 апреля 2017
10 апреля 2017
15:28  11 апреля 2017 4

Погибающие челябинские моногорода будет спасать ядерщик. Назначение подписано

Акция в поддержку пострадавших и памяти погибших во время теракта в Санкт Петербурге.Челябинск, голиков олег
Мандат депутата Госдумы Олег Голиков променял на почти невыполнимое делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель руководителя Российского федерального ядерного центра (Снежинск) и депутат Заксобрания Олег Голиков назначен советником губернатора Челябинской области по вопросам развития ЗАТО и моногородов. Встреча Бориса Дубровского и его нового сотрудника состоялась во вторник, 11 апреля, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Главной задачей Голикова станет содействие формированию в южноуральских ЗАТО — Снежинске, Озерске и Трехгорном, — территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Также Голикову предстоит курировать их создание в моногородах, включая Верхний Уфалей — где после остановки градообразующего предприятия возникла серьезная напряженность.

В 2016 году Голиков, считавшийся одним из фаворитов праймериз по выборам в Госдуму, добровольно отказался от соперничества с Владимиром Бурматовым в Металлургическом избирательном округе. Тогда же он возглавил областной Координационный совет по созданию ТОСЭР в «атомных городах». Теперь сфера его ответственности стала шире.

Алексей Шумов
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