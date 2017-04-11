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11 апреля 2017
10 апреля 2017
09 апреля 2017
15:04  11 апреля 2017 0

В деле о нападении радикалов на бизнесмена в ХМАО появились фигуранты

Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , умвд, управление министерства внутренних дел РФ по сургуту
У полиции появились первые свидетели - они могут стать подозреваемымиФото: Артем Ковтун © URA.RU
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Радикальная молодежь ХМАО идет в политику
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Возможные участники нападения на предпринимателя Антона Гордеева в Сургуте пока проходят в деле как свидетели. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В полиции рассказали, что обвинение еще никому не предъявлено — уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по факту причинения травм средней степени тяжести. По этой причине силовики пока и не могут сказать — являлись ли участники избиения бизнесмена членами скандально известной организации «Совесть».

Четыре человека, которые, возможно, причастны к нападению на предпринимателя, проходят в деле, как свидетели. Ранее в полиции сообщали, что были установлены номера автомобилей, на которых передвигались нападавшие.

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Активистов «Совести» обвиняют в нападении на сургутского предпринимателя Антона Гордеева. Конфликт произошел из-за одной из сотрудниц бизнесмена, которая не вышла на работу, но потребовала компенсацию, угрожая проблемами с активистами. После драки Гордеев был госпитализирован с сотрясением мозга и множественными переломами.

В самой «Совести» уверяют, что это провокация со стороны силовых структур, которые пытаются прикрыть организацию. Общественники получили славу радикально настроенной группировки после серии массовых драк с кавказцами.

Антон Степыгин
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