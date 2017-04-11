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Главные новости Курганской области
14:46  11 апреля 2017 1

Курганских полицейских будут судить за избиение задержанных

Пикет дольщиков СМУ КПД в Кургане., полиция
Полицейских от работы не отстранялиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дело четырех курганских полицейских, которые избили задержанных жителей города, передано в суд. Стражам порядка грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий и нарушение прав граждан с применением насилия, сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре.

Уголовное дело завели более года тому назад. В ноябре 2015 года правоохранители задержали в Кургане двух местных жителей и доставили в стационарный пост полиции «Ровное». При этом один из мужчин оказал сопротивление полицейским.

В помещении четверо сотрудников патрульно-постовой службы стали избивать задержанных ногами. Также удары наносились резиновыми дубинками. В результате задержания один из мужчин получил многочисленные телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков. Медики обнаружили у него закрытый перелом ребра.

«Расследование проводилось следственным комитетом, — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Курганской области Мария Мельникова. — После возбуждения уголовного дела сотрудников полиции от службы не отстраняли».

Сергей Монин
© Служба новостей «URA.Ru»
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