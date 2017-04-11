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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:44  11 апреля 2017 14

Польша объявила о заложенной бомбе в самолете президента Качиньского

Клипарт. Екатеринбург, самолет, небо
Самолет Леха Качиньского мог начать разрушаться еще в воздухеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительственная подкомиссия, занимающаяся расследованием причин крушения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, заявила, что на борту самолета находилась бомба, которая сработала еще до столкновения воздушного судна с землей.

Из выводов комиссии следует, что на борту сработало некое взрывное устройство (предположительно термобарический заряд), которое инициировало сильную ударную волну. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Dziennik, разрушение самолета началось до столкновения с землей и могло быть вызвано «серией аварий», среди которых эксперты назвали поломку гидравлической системы и разрушение одного из крыльев до столкновения с деревьями.

Взрыв на борту самолета подкомиссия назвала «последней фазой трагедии», которая разрушила воздушное судно на тысячи обломков.

Ранее глава польской следственной подгруппы по расследованию катастрофы Вацлав Берчиньский заявил, что самолет, на котором летели президент Польши Лех Качиньский, его супруга и первые лица государства, начал разрушаться еще в воздухе до столкновения с землей.

Катастрофа Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Президентский самолет в условиях сильного тумана врезался в деревья, опрокинулся и полностью разрушился, жертвами катастрофы стали 96 человек. Расследование до сих пор не закончено. В январе Россия передала Польше все записи с самолета Качиньского, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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