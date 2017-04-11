16:06 11 апреля 2017 3

Дмитрий Фролов разбирается в вопросе вместе с ведомством Любови Бобковой (слева) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье не отменят компенсации, которые получают сельские учителя за оплату коммунальных услуг. Об этом «URA.RU» заявил спикер областной Думы Дмитрий Фролов.

Во вторник, 11 апреля, это вопрос поднял депутат региональной Думы Владимир Алейников. По его словам, среди сельских учителей ходят разговоры о возможной отмене компенсации. Заявление было сделано в ходе заседания комитета по бюджетной политике, однако обсуждение темы замяли.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов уточнил в разговоре с «URA.RU», что вопрос оказался в повестке после отдельных фактов злоупотребления выплатой. Так, по его данным, в Частоозерском районе в феврале была предъявлена на оплату квитанция на 90 тысяч рублей. «В прошлом году на эти цели область потратила 330 млн рублей, в этом только за два месяца выплачено 88 млн рублей, — обрисовал он ситуацию. — Люди подключают теплицы и пилорамы, а бюджет должен за это платить».

При этом спикер заверил, что «выплата останется на 100%», однако может быть введено ограничение по ее размерам или сумму могут сделать фиксированной для всех районов области. По его словам, это еще только предстоит решить специалистам департамента образования и науки Курганской области.

В районах учителя рассказали, что им уже озвучили: выплата для всех составит 1200 рублей в месяц. «Это очень мало», — отмечают учителя. Сопредседатель регионального ОНФ, педагог дополнительного воспитания Мария Колчеданцева прогнозирует, что это скажется на общем уровне зарплат в области, поскольку эти данные входят в официальную статистику размера зарплат учителей.

После того, как появилась информация, что официальные отчеты не совпадают с данными опросов регионального отделения ОНФ, министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что проверит зарплаты курганских учителей. Служба статистики заявляет о средней заработной плате учителей в Зауралье на уровне 22 тысяч рублей, а по данным опроса ОНФ, она составляет менее 16 тысяч рублей.

В областном профсоюзе работников образования сообщили, что ждут в ближайшее время встречи с представителями власти, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, среди которых назвали снижение реальных доходов педагогов. В частности, об ощутимом снижении зарплат говорят воспитатели детсадов.