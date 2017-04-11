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Главные новости Пермского края
16:34  11 апреля 2017 0

В Перми при перестрелке пострадал ребенок. ФОТО

Резиновая пуля попала в 12-летнего мальчика, который возвращался домой с тренировкиФото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь"

Дорожная разборка двух водителей в Перми закончилась ранением 12-летнего школьника, мальчик находится в больнице. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, около 18:00, в районе остановки Папанинцев (Дзержинский район). Двое водителей не поделили дорогу, один из них достал травматический пистолет и выстрелил в спину сопернику, сообщают очевидцы.

Резиновая пуля попала в 12-летнего мальчика, который возвращался домой с тренировки. Стрелявшего помогла задержать проезжавшая мимо женщина. Она же оказала помощь ребенку.

«Сейчас Глеб в больнице под наблюдением… Слава Богу, рана несерьезная, надеюсь, внутренние органы впоследствии не отреагируют» — сообщает в соцсетях мама мальчика Наталья.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Анна Белкина
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