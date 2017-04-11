17:53 11 апреля 2017 0

Наталья Теплых пишет заявление в УМВД по Екатеринбургу Фото: Ночные новости

Скандально известная екатеринбургская ритуальная контора «Ритуал Хэлп» вновь пыталась навязать свои услуги втридорога. Родственники умершей женщины утверждают, что в деле приняли участие представители скорой помощи и полиции.

В ночь с субботы на воскресенье у Натальи Теплых умерла мама Любовь Михайловна. Муж Натальи позвонил в скорую помощь. Буквально через две-три минуты по сотовому с ним связался мужчина, который представился полицейским по фамилии Демьянченко.

«Он сказал, что сейчас придет Иван из муниципальной похоронной конторы. Надо работать с ним, а всех остальных гнать. Вскоре пришел Иван, показал свои документы, — рассказала „URA.RU“ Наталья Теплых. — Он сам позвонил в полицию и вскоре пришел участковый».

Иван добился от семьи, чтобы они авансом заплатили ему 16 тысяч рублей за перевозку тела. А на следующий день в офисе на улице Орджоникидзе, 1 оказалось, что эта так называемая муниципальная служба является филиалом компании «Ритуал Хэлп». Семье умершей насчитали за услуги в общей сложности 95 тысяч рублей.

В ООО «Ритуал Хэлп» сказали, что похороны пройдут на Лесном кладбище. Теплых отправились на место, чтобы посмотреть место будущей могилы, и здесь их ожидал сюрприз. Во-первых, работники кладбища рассказали, что буквально за несколько минут до них приезжала некая Испирян Е. В., назвавшаяся их родственницей. Устроила скандал и потребовала, чтобы у нее приняли заявление на захоронение.

«Кроме того, нам объяснили, что похоронная контора не имеет права покупать здесь землю, так как землю выделяет муниципалитет бесплатно, а не продает ее, как „Ритуал Хэлп“, за 95 тысяч рублей. Сказали, что действия ритуальной конторы незаконные, — продолжает Наталья Теплых. — Тогда нам стало все понятно, почему похоронщики требовали, чтобы мы никуда не ходили, а приезжали сразу на отпевание. На кладбище объяснили, что, если эта лжеродственница оформит захоронение, то и прав на эту могилу мы никаких иметь не будем».

Когда, приехав на кладбище, Испирян устроила скандал, работники администрации что-то заподозрили и на всякий случай записали ее на видео. Благодаря случайности мошенническая схема оборвалась. «Ритуал Хэлп» вернул Теплых 51 тысячу рублей, которые успел у нее выманить. Наталья Теплых написала заявление в полицию.

«Заявление действительно поступило, по нему будет проводиться проверка. Пока нельзя утверждать, что у похоронной фирмы есть связь с полицией, сейчас это только с слов женщины. Данное направление находится на особом контроле у руководства, об этом случае тоже уже доложено», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом эпизоде связи «Ритуал Хэлп» со скорой помощью. 30 марта скончалась пенсионерка Раиса Щекалева. По словам ее супруга, представитель компании «Ритуал Хэлп» приехал вместе со «скорой». По словам мужчины, похоронный агент вынудил его подписать договор, а когда вдовец вышел из комнаты, украл у него из кошелька 80 тысяч рублей и ушел. Этим делом также занимается полиция.