18:23 11 апреля 2017 0

Виталий Куцуров сообщил, что нападения на учителей зафиксированы документально фото - скрин сюжета "студия Факт"

Начальник департамента образования администрации Тазовского района Валерий Куцуров заявил, что в поселке Гыда нет ОПГ из подростков. При этом он сообщил, что факты применения насилия со стороны детей в отношении педагогов школы-интерната подтвердились.

«Вся эта работа должна была вестись планово, учреждение не должно было замыкаться. Для этого есть учреждения системы профилактики. По крайней мере в комиссии по делам несовершеннолетних мы бы четко проанализировали ситуацию. Не доводя ситуацию до обращения граждан к руководителю автономного округа», — сказал Куцуров в интервью местной студии «Факт».

Начальник департамента образования не уточнил, как много было нападений на воспитателей. Но опроверг слова авторов обращения к Дмитрию Кобылкину о том, что подростки нанесли побои каждому четвертому учителю. Про письмо губернатору из Гыды «URA.RU» подробно писало 4 апреля.

«Информация о том, что у нас подростковая преступность… место, конечно, она у нас имеет, но в плане обращения — того, что это именно организованная группа детей — эти факты не подтвердились. Есть факты нарушения законодательства подростками. Эти подростки были осуждены по тем или иным статьям. Часть подростков обучается в системе образования, часть — выпускники», — заявил местным журналистам г-н Куцуров.

Тем не менее инсайдер «URA.RU» из окружной администрации сообщил, что подтверждено 80 процентов информации, которая была в обращении на имя губернатора.

«Мы подняли всю работу по детям, которые у нас в группе риска — на внутришкольном учете находятся 19 детей. Сделали анализ по системе допобразования. Выявили ряд недоработок со стороны коллег. Работа ведется», — обещал г-н Куцуров.

Куцуров также отметил: «специальность журналистика — иногда ситуация преподносится таким образом, чтобы каждому жителю материал был интересен для чтения и доступен, поэтому в большой степени материал приукрашен. То, что было в наших рабочих встречах: учителю надо больше времени проводить с учащимися».

Очевидно, чиновник имел в виду публикацию «URA.RU» — именно после нее губернатор Дмитрий Кобылкин прокурор и глава управления МВД отправили проверку в Гыду. Во вторник, 11 апреля, Виталий Куцуров снова не нашел времени для общения с «URA.RU».

В Гыде сейчас работает комиссия из представителей нескольких департаментов окружной администрации. Также в число ревизоров вошли представители прокуратуры и полиции. По данным агентства, проверка будет проходить около месяца.