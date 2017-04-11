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11 апреля 2017
19:14  11 апреля 2017 3

Итальянцы выпили почти все крымское вино на выставке. Юристы советуют оспорить арест в суде

Дегустация в ресторане Le bourg, Пассаж. Екатеринбург, вино, ресторан
Итальянцам очень понравилось крымское виноФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Практически все крымское вино на выставке в Италии было выпито уже к концу второго дня мероприятия, сообщил генеральный директор «Массандры» Янина Павленко. Тем временем юристы, комментируя арест крымской продукции, советуют не спускать этот вопрос на тормозах и обратиться за помощью к итальянским адвокатам, чтобы оспорить действия местных правоохранителей.

«Мы можем смело говорить о том, что крымский стенд был, наверное, самым популярным на этой выставке в Италии», — подчеркнула Павленко, говоря о ситуации с изъятием вина итальянскими полицейскими. Слова гендиректора «Массандры» приводит «Газета.Ru».

Все вина из Крыма были убраны с российского стенда после жалобы Украины в правоохранительные органы, уточняет портал «Русская планета». «Это хамство», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов, он пообещал крымским производителям вина оказать юридическую поддержку.

Как считает директор Центра правового регулирования межгосударственных отношений РАНХиГС Дмитрий Матвеев, полицейские Италии при аресте крымского вина могли руководствоваться решениями, принятыми на уровне Европейского союза или на уровне отдельных стран в рамках имеющихся санкций в отношении Крыма и крымских предприятий. Или же отреагировать на протесты украинских предприятий, которые считают себя правообладателями товарных знаков на продукцию крымских компаний, пишет федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

«Вероятно, украинская сторона накануне выставки обратилась в итальянский суд, попросив принять временные предварительные меры. Но если Аксенов заявляет о реальной поддержке, то одним из первых шагов должен стать поиск хороших итальянских адвокатов, которые будут оспаривать действия местных правоохранителей», — предположил юрист.

Эксперт в области европейского права Александр Сковородко, в свою очередь, добавляет, что России обязательно нужно показать Крым неотъемлемой частью своей территории, оказав юридическую поддержку предприятиям. «Спор будет, однозначно, выигран российской стороной, который находится скорее не в юридической, а политической плоскости. Когда дело касается политики, то выигрывает экономика», — уверен эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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