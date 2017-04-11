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11 апреля 2017
20:26  11 апреля 2017 0

Автомобили Lada радикально изменят внешний вид. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, лада ларгус, лада, lada
"АвтоВАЗ" серьезно взялся за дизайн автомобилейФото: Александр Константинов © URA.RU

Концерн «АвтоВАЗ» представил эволюцию стиля автомобилей Lada до 2050 года. Презентация состоялась на первой Московской биеннале дизайна.

Директор по дизайну «АвтоВАЗа» Стив Маттин отметил, что изменения произойдут в моделях марки Lada, на примере серийного седана Vesta, готовящегося к производству универсала Vesta Cross, а также концепт-кара XCODE.

Уже в конце 2017 года можно будет оценить новую модель Vesta Cross, ее планируют запустить в производство, сообщает портал Life.ru. Более контрастным и эмоциональным, по обещанию разработчиков, станет дизайн кроссовера XCODE. Правда, сроки выпуска обновленного автомобиля пока не определены.

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Фото: «АвтоВАЗ»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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