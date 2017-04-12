22:45 11 апреля 2017 2

С прилавков в первую очередь может исчезнуть мясо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Роспотребнадзор опроверг информацию о сокращении ассортимента продуктов в российских магазинах из-за акций протеста дальнобойщиков, которые третью неделю бастуют против системы «Платон».

«Обращений в Роспотребнадзор о сокращении ассортимента на полках не поступало, товарная линейка достаточная», — сообщила представитель ведомства RNS. Она также отметила, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

В свою очередь дальнобойщики также опровергли информацию о перебоях с продовольствием из-за забастовки, которая началась 27 марта. Как сообщил «Национальной службе новостей» координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко, интернет-шумиха в разы, даже на порядки превосходит реальный накал в регионах. «Дальнобойщики со своими акциями протеста уже стали заложниками неких политических игрищ», — заявил Войтко.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), писали о том, что забастовки дальнобойщиков против системы «Платон» могут привести к дефициту некоторых продуктов питания. В организации заявляли, что получили более 100 обращений россиян из 34 регионов страны о заметном снижении ассортимента продуктов питания в магазинах, а также о подорожании некоторых продовольственных товаров. Об этом в блоге на сайте «Эха Москвы» написал председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Он отметил, что тревогу ситуация вызывает в нескольких регионах, в том числе и на Урале. Так, по его словам, подорожание продуктов и сокращение ассортимента происходит в Тюменской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

По мнению представителей ОЗПП, перебои могут возникнуть со свининой, говядиной, фруктами и овощами, а также мукой, сахаром, крупой. яйцами, гигиеническими и моющими средствами. На сайте организации появилась интерактивная карта, где в оперативном режиме будет обобщаться информация о проблемах со снабжением по регионам.

Председателю правительства Дмитрию Медведеву представители ОЗПП направили просьбу принять самые энергичные меры по недопущению надвигающего кризиса.