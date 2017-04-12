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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:56  11 апреля 2017 4

За несколько месяцев отток капитала из России увеличился в два раза

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Деньги утекают из страныФото: Pixabay
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В первом квартале 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. До данным Центробанка, за последние четыре месяца из России было выведено 15,4 миллиарда долларов.

В материалах регулятора уточняется, что объем вывоза капитала сложился в основном за счет банковских операций по наращиванию иностранных активов. «Прочие секторы в первом квартале 2017 года выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства», — приводит сообщение Центробанка «Лента.ру».

В Минфине ранее спрогнозировали, что в 2017 году отток капитала не превысит прошлогодний уровень и составит не более 1-1,5% ВВП. По расчетам Минэкономразвития, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.

Нина Калинина
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