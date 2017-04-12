22:56 11 апреля 2017 4

Деньги утекают из страны Фото: Pixabay

В первом квартале 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. До данным Центробанка, за последние четыре месяца из России было выведено 15,4 миллиарда долларов.

В материалах регулятора уточняется, что объем вывоза капитала сложился в основном за счет банковских операций по наращиванию иностранных активов. «Прочие секторы в первом квартале 2017 года выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства», — приводит сообщение Центробанка «Лента.ру».

В Минфине ранее спрогнозировали, что в 2017 году отток капитала не превысит прошлогодний уровень и составит не более 1-1,5% ВВП. По расчетам Минэкономразвития, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.