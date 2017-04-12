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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:37  12 апреля 2017 0

Телеведущую выгнали с работы за занятие проституцией. ФОТО

У девушки довольно откровенные фото в социальных сетяхФото: Twitter @MacaDiskrecija

Руководство известного телеканала Боснии и Герцеговины Pink приняло решение уволить 26-летнюю ведущую Сенаду Нурич после того, как девушка призналась в том, что в свободное время подрабатывает проституткой.

Нурич в своей второй работе не видит ничего плохого, объяснив свое занятие нехваткой денег, однако ее начальство решило иначе, несмотря на то, что развлекательная программа имеет хорошие рейтинги, пишет Life.ru.

По словам телеведущей, за обычный секс с мужчиной ей платят около 500 долларов, а за групповой в два раза больше. Большая часть ее клиентов — богатые бизнесмены, которые приглашают Нурич к себе домой.

Телезвезду не испугало даже то, что в стране проституция официально запрещена и сурово карается законом. Молодой человек Нурич является политиком и, по ее словам, не допустит ареста девушки.

Лев Истомин
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