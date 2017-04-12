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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:11  12 апреля 2017 0

Минобороны РФ раскритиковало заявления США об «эффективном» ударе

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
США не смогли нанести эффективный удар по СирииФото: pixabay.com

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ракетный удар США по авиабазе сирийских ВВС «Шайрат» был неэффективен, несмотря на популистские заявления Пентагона об обратном.

В Минобороны считают, что американские военные пытались лишь ослабить боевой потенциал военного аэродрома. Заявления Пентагона, по всей видимости, были сделаны для американской публики, а не для профессионалов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ракеты США нанесли вред лишь по одной части базы, где расположены хозяйственные постройки, а большая часть самолетов не пострадала.

Американские военные атаковали авиабазу правительственных войск Сирии в ночь на 7 апреля, выпустив 59 ракет, большая часть которых не достигла своей цели.

Лев Истомин
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