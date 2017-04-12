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12 апреля 2017
Главные новости 
09:33  12 апреля 2017 0

Какие знаки необходимы уральцам, кроме «Шипов»?

Раздача наклеек со знаком Шипы на Площади 1905 года. Екатеринбург, ura.ru, наклейка, правила дорожного движения, ура ру, знак шипы, пдд
Одного знака "Шипы", пожалуй, недостаточноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На прошлой неделе миллионы россиян были вынуждены наклеить на заднее стекло своих авто знак «Шипы». По задумке, нововведение должно повысить безопасность на дорогах. Однако, на наш взгляд, чтобы езда стало абсолютно безопасной, нужно еще несколько знаков. Как, например, узнать, что за рулем бьюти-блогер, дачник или горячий джигит? «URA.RU» исправляет недоработки в ПДД и дарит своим читателям новые знаки.

Распечатать знаки можно по ссылке.

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Фото: URA.RU

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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