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12 апреля 2017
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07 апреля 2017
12:57  12 апреля 2017 0

Пятилетний «гаишник» регулирует движение в Тюмени. ВИДЕО

Юный "гаишник" махнул "жезлом" и остановил машинуФото: скриншот с youtube.com

Видеорегистратор тюменского водителя заснял маленького мальчика, останавливающего водителей. Ребенок просит не превышать скорость. Запись была сделана во вторник, 11 апреля.

«Тюмень. ул. 30 лет Победы — Монтажников. Стоит малыш лет пяти-шести и останавливает транспорт якобы за нарушение скоростного режима. Протокол не выписывает. Только предупреждение)», — пишет автор видео.

На 33-й секунде ролика справа у обочины появляется маленький мальчик с палкой в качестве жезла в руках и машет автомобилисту. Он просит водителя: «Не гоните пожалуйста, ладно?» Взрослых поблизости нет. Непонятно, сам ли мальчик играет в гаишника или кто-то устроил такой флешмоб и специально поставил малыша у проезжей части.

В тюменской ГИБДД обеспокоены тем, как проводит время герой ролика. «Уже дано указание нашим сотрудникам, и они выехали в район, где снято видео. Они обойдут близлежащие дома, возможно, мальчик живет где-то рядом, — прокомментировал „URA.RU“ руководитель пресс-службы ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова. — Он находился на обочине проезжей части, в очень опасном месте, один. Чтобы туда попасть, ему пришлось перейти две другие проезжих части. Инспекторы проведут профилактическую работу, оставят на подъездах объявления. Возможно, удастся найти этого мальчика, ведь, наверное, родители не знают, как он проводит время».

Александр Лукманов
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