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Главные новости ЯНАО
12:52  12 апреля 2017 0

На выборах в Заксобрание Ямала у «газового генерала» появился соперник из оппозиции

Либерал-демократ уже боролся за этот же мандат, но проигралФото: с сайта evrika.1class.ru

Ямальские либерал-демократы определились со своим кандидатом, которого они хотят выдвинуть на довыборы в регионально законодательное собрание по Новоуренгойскому одномандатному округу. Им стал директор межшкольного учебного комбината «Эврика» Константин Филатов. Его главный оппонент —директор компании «Газпром Добыча Уренгой» Александр Корякин. Филатов уже проигрывал выборы его предшественнику.

В партии «URA.RU» пояснили, что другой вероятный претендент на выдвижение, Артем Пикалов, во время внутрипартийного голосования взял самоотвод. Большинством голосов члены ЛДПР в Новом Уренгое поддержали Филатова.

Партиец уже участвовал в выборах в Заксобрание в 2015 году. В прошлый раз он боролся за тот же мандат и противостоял бывшему руководителю ГДУ Сергею Мазанову, но проиграл борьбу, собрав 8,8% голосов избирателей.

Самым вероятным депутатом регионального парламента эксперты считают нового руководителя ГДУ Александра Корякина. Ему еще предстоит подтвердить свое выдвижение через процедуру праймериз «ЕР». Ямальское отделение КПРФ ранее сообщило, что их на довыборах будет представлять Алибек Джабуев. Справедливороссы пока высказали только свое намерение участвовать в этой гонке, но имя кандидата пока не раскрыли.

Вакантное место в Законодательном собрании Ямала освободилось после того, как представитель «Газпрома» Сергей Мазанов досрочно сложил с себя полномочия в связи с переездом. Он также покинул пост директора ООО «Газпром Добыча Уренгой».

Вячеслав Егоров
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