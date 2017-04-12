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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
16:21  12 апреля 2017 0

На Ямале детям запретили заходить в винно-водочные отделы. Зато в «Красное и Белое» можно

Клипарт, вывеска, алкоголь, магазин, винно-водочный
В винно-водочные отделы детям заходить нельзяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Экспертная комиссия Надымского района ЯНАО пополнила перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. В список попали винно-водочные отделы сети магазинов «Монетка», «Нам-Нам-Юбилейный», а также еще 8 магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции в Надыме и поселке Пангоды, сообщает пресс-служба администрации района.

Там же отмечают, что из списка вычеркнули несколько ранее попавших туда кафе и магазинов, которые прекратили работу. Из перечня убрали и несколько торговых точек сети «Красное и Белое» по причине расширения перечня продаваемой продукции.

Также комиссия внесла в список несколько новых кафе, где дети не могут находиться в ночное время без сопровождения взрослых. Новый перечень отправлен в районную думу для утверждения.

Вячеслав Егоров
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