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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:10  12 апреля 2017 0

Выборы президента России будут перенесены

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, выборы, голосование, урна
Голосовать за президента россияне будут 18 мартаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выборы президента России могут быть перенесены с 11 на 18 марта. Законопроект, направленный на повышение прозрачности выборов, Госдума рассмотрела в первом чтении.

Пакет поправок, в частности, содержит статьи о том, что в случае, если второе воскресенье марта (день, в который проходят выборы президента) является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то голосование переносится на третье воскресенье месяца, сообщает «Газета.Ru». Послепраздничным днем в 2018 году как раз будет 11 марта.

Кроме того, депутаты могут согласиться отменить голосование по открепительным удостоверениям. Россиян, которые будут находиться в день выборов по месту регистрации, могут включить в список избирателей по месту пребывания на основании заявления.

Нина Калинина
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