18:34 12 апреля 2017 0

Сестра тюменского олигарха намерена дойти до ЕСПЧ Фото: архив Елены Хорошиловой

Громкая сделка по продаже Эдуардом Худайнатовым 100% АО «НК «Конданефть» дойдет до Европейского суда по правам человека. Подать иск намерена семья прежнего владельца «Конданефти» тюменского олигарха Федора Хорошилова. По словам родственников бизнесмена, продажа «Конданефти» за 40 млрд рублей подтвердила стоимость актива, которую ранее называли нулевой.

Компания «Конданефть» до 2009 года входила в структуру империи тюменского олигарха Федора Хорошилова. Согласно заключению известной компании DeGolyer and MacNaughton, актив оценивался в 1,7 млрд долларов.

В 2009 году Федор Хорошилов был поставлен перед фактом, что принадлежащий ему пакет акций ООО «Конданефть» в числе прочих подлежит переоформлению на ОАО «Банк ВТБ» по цене 1 $. Причиной стала просрочка по кредитным линиям почти на 900 млн долларов, открытой ВТБ для компаний Хорошилова.

При этом, отмечают родственники Хорошилова, несмотря на переход акций к банку, эквивалентного гашения кредита не произошло, то есть Хорошилов по-прежнему оставался должником банка ВТБ. В 2014 году, согласно данным из открытых источников, группа ННК Эдуарда Худайнатова приобрела «Конданефть» у структур ВТБ всего за 4,4 млрд рублей, при этом «дочка» ННК выступила поручителем по кредиту «Конданефти» на 14 млрд рублей. Сделка прошла на торговой площадке Сбербанка.

Продажа «Конданефти» группой ННК за 40 млрд рублей фактически подтвердила высокую стоимость актива, полагает сестра тюменского бизнесмена Елена Хорошилова, которая готовит документы для подачи в ЕСПЧ.

«„Конданефть“ была изъята, а фактически украдена, у собственника еще до банкротства его активов. Я хочу, чтобы следствие, наконец, этим занялось. У меня есть все подтверждающие документы», — заявила собеседница агентства.

Теперь «Конданефть» стоит около 40 млрд рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU

«Несмотря на всю патовость ситуации, этой сделкой они подтвердили стоимость активов „Конданефти“, — считает Елена Хорошилова. — Если в период кризиса и падения цен на нефть „Конданефть“ оценена в 40 млрд рублей, сколько же она стоила в 2009 году? Значит, оценки DeGolyer and MacNaughton, названные завышенными, были верными? При этом о сумме сделки говорит сам банк, который дискредитировал эти активы в течение шести лет, говоря об их нулевой стоимости. ВТБ сам кредитовал Худайнатова для того, чтобы он купил этот актив с торгов в 2014 году, а в качестве площадки был задействован Сбербанк, он осуществлял торги. Я с уважением отношусь к этому банку, но ситуация говорит сама за себя. При этом данная компания составляла лишь 50% активов Хорошилова».

Ранее компания Елены Хорошиловой Hanworth Enterprises Limited подала в суд на ПАО ВТБ, потребовав от банка беспрецедентные 280,6 млрд рублей. Суд в Тюменском арбитраже семья Хорошилова проиграла.

Сейчас, по словам Елены Хорошиловой, она готовит иск в Высший арбитражный суд.

«Я не верю в наше правосудие, — пояснила она. — Знаю, что дело будет проиграно, поэтому мы сразу готовим иск в ЕСПЧ. Западные суды иначе смотрят на эти процедуры. Для того, чтобы заявлять об этом, необязательно быть в оппозиции к власти. Это факты».

Оперативно получить комментарий в ННК не удалось — там заявили, что отвечать будут только на письменные запросы.