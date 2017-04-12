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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:43  12 апреля 2017 0

Роскомнадзор накажет «Первый канал» за ток-шоу с Дианой Шурыгиной

Диана Шурыгина спровоцировала много скандалов вокруг своей персоныФото: страница Дианы Шурыгиной в соцсети "ВКонтакте"

Роскомнадзор пообещал наказать редакцию «Первого канала» за пять программ «Пусть говорят» с участием изнасилованной несовершеннолетней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной. Ответ из надзорного ведомства пришел депутату от КПРФ Валерию Рашкину.

«Интересный ответ пришел из Роскомнадзора по поводу передач про Шурыгину. Обещают административно воздействовать на Первый канал», — написал Рашкин в своем Тwitter, приложив документ за подписью руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

«Роскомнадзор в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора … в отношении редакции телеканала „Первого канала“ будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — сказано в ответе на обращение коммуниста.

Ток-шоу «Пусть говорят» с участием 17-летней студентки, которая на всю страну рассказала об изнасиловании на вечеринке, вызвало большой резонанс в обществе.

Выпуск с участием Дианы Шурыгиной принес большие рейтинги «Первому каналу», после чего было принято решение записать еще четыре выпуска.

В данный момент девушка лежит в больнице, врачи диагностировали у нее психическое расстройство.

Нина Калинина
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