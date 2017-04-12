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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
20:39  12 апреля 2017 0

В Тюмени рушится кровля жилого дома, у которого есть даже собственное прозвище. Бетонная плита держится на водопроводной трубе

Тюменка выложила в "Фейсбук" фотографию рушащейся кровли домафото - Оксана Богомяко, "Фейсбук"

В Тюмени разрушается кровля жилой пятиэтажки по адресу улица Республики, 171. Бетонная плита держится только на водопроводной трубе, об этом сообщила в «Фейсбуке» житель города с ником Оксана Богомяко.

Тюменка также разместила фотографию, подтверждающую чрезвычайную ситуацию. Дом №171 — это длинная пятиэтажка, известная в городе, как «магазин „Буратино“». «В нашем доме рушится основание кровли, над моим окном нависла бетонная плита. Держит её лишь водосточная труба», — пожаловалась жительница.

В диспетчерской службе УК «Жилсервисуют», которая обслуживает этот дом, «URA.RU» заявили, что знают о проблеме — заявка с жалобой на нависающую бетонную плиту поступила к ним во вторник, 11 апреля. Диспетчер затруднилась назвать срок, в течение которого УК ликвидирует угрозу обрушения бетонной плиты.

Получить комментарий директора УК «Жилсервисуют» Ларисы Дукман не удалось, указанные на сайте телефоны не отвечали. Стоит отметить, что, согласно данным сайта «Тюмень — наш дом», капитальный ремонт данной пятиэтажки в 2017 году не планируется.

Дозвониться в управу Ленинского административного округа и Госжилинспекцию также не удалось. Пресс-секретарь главы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина заявила «URA.RU», что вопрос находится вне ее компетенции, и порекомендовала звонить в управляющую компанию и государственную жилищную инспекцию.

Весной 2015 года в Тюмени обрушился подъезд жилого дома по адресу ул. Харьковская, 52а. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Бывшая общага была расселена, так же как и ее дом-близнец по адресу Харьковская, 52б. Жители обоих домов перед ЧП длительное время жаловались во все инстанции на трещины в стенах своих домов.

Николай Бастриков
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