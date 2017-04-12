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12 апреля 2017
21:51  12 апреля 2017 0

«Таких не берут в космонавты». Пушков высмеял Украину за намерение перенести День космонавтики

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Украина отказывается от Дня космонавтикиФото: Pixabay.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на желание украинских властей перенести День космонавтики с 12 апреля на другую дату. В Киеве считают, что украинцы должны помнить подвиг Леонида Каденюка, а не Юрия Гагарина.

«В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты», — отметил в Twitter Пушков.

Ранее заместитель премьер-министра Украины Вячеслав Кириленко предложил правительству обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой перенести День космонавтики с 12 апреля на другую дату, пишет «Газета.Ru». По мнению заместителя премьера, подобная мера нужна для того, чтобы «переориентировать мировоззрение на то, что сделано украинцами» и связать праздник с достижениями новейшей украинской истории.

Как напоминает информагентство Nation News, Леонид Каденюк первым отправился в космос после обретения Украиной статуса независимой страны. Его полет состоялся с 19 ноября по 5 декабря в 1997 году на американском шаттле «Колумбия».

Нина Калинина
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