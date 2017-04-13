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13 апреля 2017
12 апреля 2017
08:13  13 апреля 2017 0

В римский фонтан Треви туристы за год бросили почти 1,5 млн евро

Клипарт. Италия. Рим , фонтан де треви
Фонтан Треви — самый крупный в ИталииФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Обычай бросать монеты в римский фонтан Треви принес 1,4 млн евро — именно столько за год отправили в воду туристы, мечтающие вернуться в столицу Италии. Все средства направлены на благотворительность.

Подобные подсчеты последний раз публиковались четыре года назад, в 2013 году. Новый результат превысил предыдущий на 100 тыс. евро, отмечает агентство Nation News со ссылкой на итальянские СМИ. В основном, согласно статистике, туристы из разных стран мира кидают в фонтан Треви евро, доллары и иены, в последнее время здесь встречаются и австралийские доллары.

Все деньги, которые собирают в фонтане, передают католической благотворительной организации Caritas. На средства реализуется проект бесплатного супермаркета, столовые для малоимущих семей и приюты для нищих.

Существует поверье, что тот, кто, стоя к фонтану Треви спиной, бросит в него монетку, приедет еще раз в Рим.

Татьяна Трушина
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