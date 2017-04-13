08:13 13 апреля 2017 0

Фонтан Треви — самый крупный в Италии Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Обычай бросать монеты в римский фонтан Треви принес 1,4 млн евро — именно столько за год отправили в воду туристы, мечтающие вернуться в столицу Италии. Все средства направлены на благотворительность.

Подобные подсчеты последний раз публиковались четыре года назад, в 2013 году. Новый результат превысил предыдущий на 100 тыс. евро, отмечает агентство Nation News со ссылкой на итальянские СМИ. В основном, согласно статистике, туристы из разных стран мира кидают в фонтан Треви евро, доллары и иены, в последнее время здесь встречаются и австралийские доллары.

Все деньги, которые собирают в фонтане, передают католической благотворительной организации Caritas. На средства реализуется проект бесплатного супермаркета, столовые для малоимущих семей и приюты для нищих.

Существует поверье, что тот, кто, стоя к фонтану Треви спиной, бросит в него монетку, приедет еще раз в Рим.