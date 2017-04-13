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13 апреля 2017
10:59  13 апреля 2017 0

Бывший шеф-редактор «URA.RU» возглавил крупное СМИ

Лица URA.Ru, кириллов александр
Александр Кириллов - опытный журналист и медиа-менеджерФото: фотослужба URA.Ru © URA.RU

Бывший шеф-редактор «URA.RU» Александр Кириллов занял аналогичный пост в информагентстве «Европейско-Азиатские новости».

«Передо мной стоят чисто информационные задачи: работа с контентом, журналистами. Пока идет текущая работа. Вхожу в повестку, знакомлюсь с традициями агентства. Через какое-то время, думаю, будем придумывать какие-то новые сценарии и варианты развития СМИ», — рассказал «URA.RU» Кириллов.

Пост шеф-редактора «ЕАН» Кириллов будет совмещать с должностью гендиректора ООО «Малина медиа», на которой он состоит с декабря 2016 года. Большой объем работы не пугает медиа-менеджера. Проработав почти три года шеф-редактором «URA.RU» Александр Кириллов заявил, что не спать — это нормальное рабочее состояние для журналиста, поэтому тут он никаких проблем не видит.

Кириллов уже возглавлял «ЕАН» в 2012 году. В должности шеф-редактора он находился около четырех месяцев, затем возглавил управление современных коммуникаций департамента информационной политики администрации губернатора Свердловской области. Позже перешел на работу в «URA.RU».

«Тогда, в 2012 году, уходил из „ЕАН“ с большим сожалением, но уж очень хотелось попробовать себя на работе в администрации. Рад, что вернулся», — отметил Кириллов.

Редакция «URA.RU» поздравляет коллегу и желает ему успехов и побед!

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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