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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:33  13 апреля 2017 0

На уральском химзаводе, где разбросан тротил, прогремел взрыв

Буквально неделю назад жители Красноуральска наблюдали такую картину, снова ЧП (фото сделано 5 апреля)Фото: Дмитрий Ивашевский

В Красноуральске на заброшенном химзаводе, где были брошены тонны тротила, прогремел взрыв. Машины МЧС на территорию недействующего предприятия не пропустили. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, взрыв прогремел в 20 часов еще в воскресенье, 9 апреля.

«По имеющейся информации, взрыв произошел на улице возле цеха № 2, где производили тротил. Там сейчас рабочие режут на металлолом оборудование и трубы с тротилом, которые не были освобождены от взрывчатки. Информации о пострадавших нет. На взрыв приезжали два автомобиля МЧС, но их не пропустили на территорию», — сообщил инсайдер.

Предыдущее ЧП на бывшем режимном предприятии произошло 5 апреля. Тогда возле цеха № 1 горел кислотный осадок, который образовался от порезанного на металлолом оборудования. Это смесь серной, азотной кислоты и тротила.

В ночь на 29 марта 2017 года на заброшенном заводе горела градирня. Пожар произошел в результате того, что рабочие резали на металлолом оборудование завода, искры летели в разные стороны, вспыхнули деревянные части и иной горючий материал.

Год назад, 13 марта 2016 года, местные жители подняли тревогу, увидев клубы едкого желтого дыма. Тогда при демонтаже металлических конструкций произошла химическая реакция в резервуаре емкостью 300 кубических метров с остатками отложений азотной кислоты.

Красноуральский химзавод был эвакуирован на Урал с Украины в годы войны и стал одним из четырех предприятий Союза, выпускавшим тротил. До недавнего времени он подчинялся Управлению боеприпасов федерального агентства промышленности, в 2010 году он стал частным. В 2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина. Весной 2016 года выяснилось, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. В отношении Ларисы Губайдуллиной возбуждено уголовное дело по статье «нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах». Тем временем, эта женщина больше не является владелицей предприятия. Объекты заброшенного завода купил предприниматель из Перми.

Александр Лукманов
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