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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
14:17  13 апреля 2017 0

В Перми воспитанники детсада массово пожаловались на тошноту

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, игрушки, детский сад, дети, ребенок, кукла, путин владимир, майские указы
Мэрия и Роспотребнадзор выясняют причины недомогания детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском саду на ул. Тургенева в Перми дети пожаловались на плохое самочувствие. Сейчас мэрия и Роспотребнадзор выясняют причины недомогания.

Инцидент произошел в среду, 12 апреля, в садике №134 были зафиксированы случаи недомогания. Детей тошнило. «Департамент образования администрации совместно с Роспотребнадзором проводит служебную проверку. О развитии событий будем сообщать по мере поступления информации», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Буквально недавно прокуратура завершила массовые проверки в школах Пермского края после массового отравления в одном из учебных заведений Верещагино. Надзорное ведомство выявило более полутора тысяч нарушений. В частности, во многих школах детей кормили просроченными продуктами.

Анна Белкина
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