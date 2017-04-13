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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:23  13 апреля 2017 0

Свердловские власти выполнят «школьное» поручение премьера Медведева к 2052 году. Помочь уговорили пока только УГМК

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со
Поручения Дмитрия Медведева необходимо выполнить в срок - но пока на это нет ресурсов и исполнителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Только одна финансово-промышленная группа будет помогать свердловской власти выполнять поручение премьера РФ Дмитрия Медведева по переводу школ на односменный режим обучения. Об этом сразу после заседания регионального правительства в четверг, 13 апреля, рассказал министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

«Участие УГМК — это самый хороший пример решения вопроса, который мы планируем тиражировать. Мы прорабатываем и вопрос участия других крупных компаний в подобном партнерстве. Должны быть подготовлены все предпосылки — зерно растет в подготовленной почве. Если говорить о конкретных компаниях, РМК или ТМК, давайте пока оставим вопрос за скобками, еще не проведены предметные переговоры, а потому я ничего об этом сказать не могу», — объяснил министр.

Рассказывая о начинающемся строительстве школ на заседании правительства, Волков упомянул шесть территорий: Екатеринбург, Алапаевск, Вогулку (Шалинский ГО), Кировград, Ревду и Верхнюю Пышму. Последние три муниципалитета являются как раз территорией присутствия УГМК.

Усилий одной компании, однако, может не хватить. Сегодня только в 13 из 73 муниципальных образований обучение идет в одну смену. По подсчетам чиновников, для перевода всех школ в односменный режим до 2025 года необходимо создать не менее 179 тысяч новых мест в школах. При этом за 2016 год в области было создано около пяти тысяч новых учебных мест, а в 2017 году планируется создать еще 4689. Такими темпами в ближайшие восемь лет власти смогут получить лишь порядка 40 тысяч мест в школах, а требуемого федеральным правительством объема достигнут лишь к 2052 году.

Вопросы финансирования также не дают гарантий реализации программы в срок: одно учебное место в школе по подсчетам свердловского минстроя сегодня обходится примерно в 700 тысяч рублей. Где взять необходимые 125 млрд рублей, власти пока не знают.

Антон Ольшанников
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