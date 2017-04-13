14:27 13 апреля 2017 1

Политологи надеются, что Путин прислушается к их советам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стратегическая цель президентской кампании — 2018 должна звучать как «будущее с Путиным». Об этом в своем докладе «Стратегия Путина на выборах 2018: цели, ресурсы и сценарии» сообщают эксперты АПЭК. Предвыборная стратегия главного кандидата должна быть ясной и содержательный, в ходе гонки будет выработана стратегия развития России на долгосрочную перспективу.

«„Будущее с Путиным“ — это не обоснование нарушения конституционных норм. Смысл голосования за президента на предстоящих выборах — одобрить его новый курс, понять и принять его долговременную роль в российской политике, включая период после 2024 года», — поясняют эксперты.

Выстроить эту стратегию важно, чтобы у россиян не сформировался образ «уходящего лидера». Это грозит активизацией несистемной оппозиции и борьбой между олигархами, что в итоге может ослабить общественно-политическую стабильность и привести к расколу элиты, говорится в докладе.

Кандидат Путин должен будет сформулировать новый курс — курс «российского прорыва», считают политологи АПЭК. Для этого нужно будет представить комплексное решение экономических и общественно-политических задач: новый курс предполагает обновление и системы государственного управления, и самих правящих элит России.

Для решения этой стратегической задачи политологи АПЭК предлагают решение ряда электоральных целей.

«Все электоральные цели необходимо подчинить обеспечению легитимности выборов.

В противном случае есть риск превратить выборы в сражение электоральных менеджеров за «стахановские» результаты, в котором неизбежными могут стать административная мобилизация и нарушения на местах», — говорится в докладе. Эксперты замечают, что деятельность Путина одобряют более 80% россиян, а около 64%, по данным ФОМ, готовы его поддержать на выборах. Поэтому важен не сам показатель, а формирование мотивации для голосования за президента. Как замечают авторы доклада, если искусственно стимулировать явку, то можно спровоцировать рост протестного электората.

«Вывод явки на уровень 70% не представляется нам ключевой технологической задачей кампании, вполне допустима и несколько более низкая явка (но все же не ниже 60%), соответствующая результатам практически всех прежних президентских кампаний в России и существенно дифференцированная по регионам», — отмечают эксперты, поясняя, что диапазон результатов по регионам может быть широким из-за особенностей политической культуры каждого субъекта.

Возможны три сценария выдвижения Путина.

Сбор подписей для выдвижения Путина может быть не понят его электоратом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во-первых, Путина может выдвинуть «Единая Россия». Из плюсов такого варианта: не нужно будет собирать подписи, опора на самую популярную партию в стране, консолидирующую основную часть элиты. Из минусов — слишком явная привязка имиджа Путина к имиджу партии власти в предвыборный период может ограничить его электоральную поддержку.

Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов назвал «URA.RU» главные риски при первом сценарии:

«Электоральное поле может сформироваться в этом случае по модели парламентских выборов. Ему же нужно получить широкий, общенациональный электорат и поддержку всех групп населения. И в этом смысле такой сценарий может его в этом ограничить, разбить избирателей по партийным предпочтениям, как при парламентских выборах».

Во-вторых, Путина могут выдвинуть сами граждане, собрав необходимое число подписей. Этот сценарий хорош тем, что подтвердит статус президента как внепартийного и надпартийного лидера, который опирается на поддержку народа. Это облегчает решение задачи по «перезагрузке» путинского большинства.

«Главный риск в том, чтобы обосновать, зачем национальный лидер собирает подписи.

Многие избиратели Путина могут просто не понять этот шаг», — пояснил агентству минусы этого варианта Орлов. Политолог также отметил, что этот сценарий может плохо сказаться на имидже партии власти — появится информационная волна по поводу будущего «Единой России». Кроме того, сам процесс сбора подписей может быть «испорчен» разнарядками сверху.

Третий сценарий — выдвижение Путина «Единой Россией» с одновременным формированием широкой партийной и общественной коалиции. В таком случае выдвинуть президента можно будет просто (без сбора подписей) и с широкой поддержкой. Можно будет избежать привязки президента к одной партии, общественников может представлять ОНФ, группа поддерживающих президента партий «второго эшелона», общественные организации и НКО, общественные активисты и медийные фигуры.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает третий вариант оптимальным: «Это наиболее приемлемый для меня сценарий, так как он помогает избежать минусы „партийного сценария“, с одной стороны, а с другой стороны, уйдет риск непонимания от сбора подписей, который есть при втором варианте».